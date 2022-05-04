У Бердянську жоден керівник бюджетного чи комунального закладу не перейшов на бік окупантів

Про це Запорізька ОВА повідомила в телеграмі.

«За даними офіційної міської влади курортного міста, в Бердянську не перейшов на бік окупанта жоден керівник бюджетної установи чи комунального підприємства. Жоден з керівників міської влади не працює у так званій «мєріі города». Фейкова «нова влада» складається із двірників, комірників, прибиральників, слюсарів та інших спеціалістів «широкого профілю»», — ідеться в заяві.

Депутати міськради не можуть працювати сесійно й ухвалювати рішення, тому займаються волонтерством. Міська рада знає, що робить кожен представник місцевої влади, і не має до них претензій. Невідомо, чим займається один депутат від ОПЗЖ, оцінку його діям нададуть відповідні органи.