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Трамваїв у Харкові більше немає: окупанти знищили депо та підстанції, — міськрада

У Харкові окупанти зруйнували трамвайні депо та знищили підстанції, які забезпечували роботу електротранспорту

Про це повідомляє Харківська міська рада.

«Також треба зазначити, що після війни півтора-два місяці піде лише на підготовку до запуску метрополітену. Скажу і те, що завдяки «зусиллям» окупантів, будуть складнощі із Салтівською гілкою – вона поїде набагато пізніше за решту двох», – говорить мер міста Ігор Терехов.

Зараз місто разом із фахівцями працює над оптимізацією маршрутів громадського транспорту, яка насамперед стосується можливості доставки жителів Салтівки до центру, на Жуки та Олексіївку.

У частині випадків трамваї замінять тролейбуси, у решті – муніципальні автобуси.

4 мая, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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