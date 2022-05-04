Трамваїв у Харкові більше немає: окупанти знищили депо та підстанції, — міськрада

Про це повідомляє Харківська міська рада.

«Також треба зазначити, що після війни півтора-два місяці піде лише на підготовку до запуску метрополітену. Скажу і те, що завдяки «зусиллям» окупантів, будуть складнощі із Салтівською гілкою – вона поїде набагато пізніше за решту двох», – говорить мер міста Ігор Терехов.

Зараз місто разом із фахівцями працює над оптимізацією маршрутів громадського транспорту, яка насамперед стосується можливості доставки жителів Салтівки до центру, на Жуки та Олексіївку.

У частині випадків трамваї замінять тролейбуси, у решті – муніципальні автобуси.