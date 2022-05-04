Рух залізницею відновлено, проте через ракетні обстріли підстанцій затримується низка поїздів

Про це передає пресслужба УЗ в телеграм.
Із затримкою прямують такі потяги:
- №22 Трускавець — Харків (+9:17);
- №3 Львів — Запоріжжя (+7:23);
- №60 Чоп — Київ (+6:25);
- №82 Ужгород — Київ (+5:48);
- №25 Рахів — Одеса (+5:32);
- №145 Львів — Ужгород (+5:35);
- №12 Львів — Одеса (+5:28);
- №46 Лозова — Ужгород (+5:05);
- №37 Ужгород — Одеса (+4:53);
- №50 Трускавець — Київ (+4:53);
- №92 Львів — Київ (+4:32);
- №56 Рахів — Київ (+4:19);
- №135 Чернівці — Одеса (+3:45)
- №53 Дніпро — Одеса;
- №30 Ужгород — Київ (+3:25);
- №92 Одеса — Лозова (+3:16);
- №231 Дніпро — Львів (+3:05);
- №88 Ковель — Запоріжжя (+2:58);
- №6 Запоріжжя — Івано-Франківськ (+3:01);
- №96 Рахів — Київ (+2:42);
- №86 Львів — Запоріжжя (+2:46);
- №8 Одеса — Харків (+2:30);
- №43 Івано-Франківськ — Київ (+2:30);
- №14 Солотвино — Київ (+2:30);
- №38 Запоріжжя — Київ (+1:45);
- №175 Запоріжжя — Жмеринка (+2:08);
- №16 Івано-Франківськ — Харків (+2:08);
- №7 Київ — Чернівці (+2:00);
- №37 Київ — Запоріжжя (+2:00);
- №59 Київ — Чоп (+2:00);
- №85 Запоріжжя — Львів (+1:40);
- №8 Чернівці — Київ (+1:37);
- №149 Полтава — Чернівці (+1:36);
- 81 Київ — Ужгород (+3:16);
- №57 Київ — Ворохта (+1:20);
- №17 Харків — Львів (+1:20);
- №42 Львів — Дніпро (+1:30);
- №91 Київ — Львів (+1:15);
- №41 Дніпро — Львів (+1:00);
- №705 Київ — Перемишль (+4:30);
- №774 Львів — Дарниця (+6:00);
- №716 Перемишль Київ (+2:05);
- №754 Дарниця-Харків (+40хв);
Відновлювальні роботи тривають.
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