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Рух залізницею відновлено, проте через ракетні обстріли підстанцій затримується низка поїздів

потяг

Про це передає пресслужба УЗ в телеграм.

Із затримкою прямують такі потяги:

  • №22 Трускавець — Харків (+9:17);
  • №3 Львів — Запоріжжя (+7:23);
  • №60 Чоп — Київ (+6:25);
  • №82 Ужгород — Київ (+5:48);
  • №25 Рахів — Одеса (+5:32);
  • №145 Львів — Ужгород (+5:35);
  • №12 Львів — Одеса (+5:28);
  • №46 Лозова — Ужгород (+5:05);
  • №37 Ужгород — Одеса (+4:53);
  • №50 Трускавець — Київ (+4:53);
  • №92 Львів — Київ (+4:32);
  • №56 Рахів — Київ (+4:19);
  • №135 Чернівці — Одеса (+3:45)
  • №53 Дніпро — Одеса;
  • №30 Ужгород — Київ (+3:25);
  • №92 Одеса — Лозова (+3:16);
  • №231 Дніпро — Львів (+3:05);
  • №88 Ковель — Запоріжжя (+2:58);
  • №6 Запоріжжя — Івано-Франківськ (+3:01);
  • №96 Рахів — Київ (+2:42);
  • №86 Львів — Запоріжжя (+2:46);
  • №8 Одеса — Харків (+2:30);
  • №43 Івано-Франківськ — Київ (+2:30);
  • №14 Солотвино — Київ (+2:30);
  • №38 Запоріжжя — Київ (+1:45);
  • №175 Запоріжжя — Жмеринка (+2:08);
  • №16 Івано-Франківськ — Харків (+2:08);
  • №7 Київ — Чернівці  (+2:00);
  • №37 Київ — Запоріжжя (+2:00);
  • №59 Київ — Чоп (+2:00);
  • №85 Запоріжжя — Львів (+1:40);
  • №8 Чернівці — Київ (+1:37);
  • №149 Полтава — Чернівці (+1:36);
  • 81 Київ — Ужгород (+3:16);
  • №57 Київ — Ворохта (+1:20);
  • №17 Харків — Львів (+1:20);
  • №42 Львів — Дніпро (+1:30);
  • №91 Київ — Львів (+1:15);
  • №41 Дніпро — Львів (+1:00);
  • №705 Київ — Перемишль (+4:30);
  • №774 Львів — Дарниця (+6:00);
  • №716 Перемишль Київ (+2:05);
  • №754 Дарниця-Харків (+40хв);

Відновлювальні роботи тривають.

4 мая, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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