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Уночі в Запоріжжі лунали вибухи: спрацювала українська ППО Израиль намерен увеличить гуманитарную и военную помощь Украине » Рух залізницею відновлено, проте через ракетні обстріли підстанцій затримується низка поїздів Станом на 7:00 4 травня в Україні затримується низка потягів Про це передає пресслужба УЗ в телеграм. Із затримкою прямують такі потяги: №22 Трускавець — Харків (+9:17);

№3 Львів — Запоріжжя (+7:23);

№60 Чоп — Київ (+6:25);

№82 Ужгород — Київ (+5:48);

№25 Рахів — Одеса (+5:32);

№145 Львів — Ужгород (+5:35);

№12 Львів — Одеса (+5:28);

№46 Лозова — Ужгород (+5:05);

№37 Ужгород — Одеса (+4:53);

№50 Трускавець — Київ (+4:53);

№92 Львів — Київ (+4:32);

№56 Рахів — Київ (+4:19);

№135 Чернівці — Одеса (+3:45)

№53 Дніпро — Одеса;

№30 Ужгород — Київ (+3:25);

№92 Одеса — Лозова (+3:16);

№231 Дніпро — Львів (+3:05);

№88 Ковель — Запоріжжя (+2:58);

№6 Запоріжжя — Івано-Франківськ (+3:01);

№96 Рахів — Київ (+2:42);

№86 Львів — Запоріжжя (+2:46);

№8 Одеса — Харків (+2:30);

№43 Івано-Франківськ — Київ (+2:30);

№14 Солотвино — Київ (+2:30);

№38 Запоріжжя — Київ (+1:45);

№175 Запоріжжя — Жмеринка (+2:08);

№16 Івано-Франківськ — Харків (+2:08);

№7 Київ — Чернівці (+2:00);

№37 Київ — Запоріжжя (+2:00);

№59 Київ — Чоп (+2:00);

№85 Запоріжжя — Львів (+1:40);

№8 Чернівці — Київ (+1:37);

№149 Полтава — Чернівці (+1:36);

81 Київ — Ужгород (+3:16);

№57 Київ — Ворохта (+1:20);

№17 Харків — Львів (+1:20);

№42 Львів — Дніпро (+1:30);

№91 Київ — Львів (+1:15);

№41 Дніпро — Львів (+1:00);

№705 Київ — Перемишль (+4:30);

№774 Львів — Дарниця (+6:00);

№716 Перемишль Київ (+2:05);

№754 Дарниця-Харків (+40хв); Відновлювальні роботи тривають.