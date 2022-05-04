Россия повторно обвинила Израиль в поддержке Украины и «мирового фашизма»

Россия повторно обвинила Израиль в поддержке Украины и считает, что простые израильтяне продались «мировому фашизму.»

«Все-таки скажу то, что сейчас вряд ли захотят слышать те самые политики в Израиле, которые раздули сейчас информационную кампанию. Возможно, им будет интересно. На Украине сейчас фактически плечом к плечу с боевиками «Азова» находятся и израильские наемники», — заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова..

«Я видела видео, фактуру, материалы», — подчеркнула Захарова.

Также она сообщила, что разговоры об антисемитизме, начавшиеся после заялений Сергея Лаврова, это не «двойные стандарты», а «уведение внимания» от реальных проблем, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Захарова отметила, что Россия пыталась «достучаться и объяснить, воззвать к какой-то эмпатии, сочувствию, сопереживанию и пониманию проблемы». Однако, по ее словам, эти попытки остались тщетными.