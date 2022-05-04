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РНБО розглядає можливість перенесення бойових дій на територію РФ

Рада національної безпеки та оборони не відкидає ймовірність перенесення бойових дій з України на територію Росії.

Джерело: Gazeta.UA

Таке рішення залежатиме від багатьох чинників, заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю телеканалу ISLND TV.

“Президент РФ Володимир Путін же сказав, що воєнторг є у будь-якому місті. Наскільки я розумію, він вже з’явився у Брянську, Курську, Бєлгороді. Може там з’явиться Бєлгородська, Курська, Брянська народні республіки. Що стосується нашої незалежності, то після того, що зробив Путін, ми будемо її захищати так, як вважатимемо за потрібне, і нікого питати не будемо”, – сказав він.

4 мая, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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