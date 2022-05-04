ЗСУ відновили контроль території 4 населених пунктів поблизу адмінмежі Миколаївщини і Херсонщини Беларусь начала «внезапную проверку» боеготовности » Папа Римский рассказал о зуме с патриархом Кириллом. Половину разговора тот читал с листа российскую военную пропаганду Папа Римский Франциск рассказал итальянской газете Corriere Della Sera о своей беседе с Патриархом Русской православной церкви Кириллом. Главы церквей говорили о российском нападении на Украину. Вот, что рассказал понтифик: Папа Франциск готов приехать в Москву, чтобы остановить войну. “В первый день войны я позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому по телефону. А Путину не звонил. Я имел возможность поговорить с ним еще в декабре, на свой день рождения, но в этот раз я не стал ему звонить. […] Позже, где-то на 20-й день войны, я попросил кардинала Паролина передать Путину, что я готов поехать в Москву. […] Однако, я боюсь, что Путин не может или не хочет дать согласие на нашу встречу.” Ранее Понтифик говорил о возможном визите в Украину, но даты такого визита в Ватикане пока так и не назначили. Папу очень заботит, что война может продлиться еще долго. “Я не могу сказать, спровоцировали ли его [Путина – Би-би-си].” Понтифик допускает, что такой провокацией мог быть “лай НАТО у ворот России”. “Кажется неоспоримым то, что в этой стране сегодня обе стороны испытывают новые вооружения. Россияне только что поняли, что их танки бесполезны, поэтому они могут разрабатывать новое оружие […] Производство и продажа оружия – позор, но смелости на борьбу с ним с ним хватает очень немногим”. О разговоре с Патриархом Кириллом. “Я 40 минут разговаривал с Кириллом по Zoom. Первые 20 минут он зачитывал с листа, который держал в руке, все оправдания российского вторжения. Я его выслушал и ответил: я ничего этого не понимаю. Брат, мы не государственные чиновники, мы должны говорить не на языке политики, но на языке Иисуса. […] Поэтому мы должны искать пути к миру, мы должны остановить войну. Патриарх не должен опускаться до уровня путинского алтарника. У нас была назначена встреча на 14 июня в Иерусалиме. Это была бы наша вторая встреча, она не имела отношения к войне. Но мы ее отменили – мы согласились, что она подаст миру не тот сигнал, который нам нужен.”