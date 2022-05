Британія заборонила своїм компаніям надавати РФ послуги з управлінського консалтингу, бухгалтерської справи та піару Джавелін та Джавеліна – найцікавіше із промови Байдена на заводі в Алабамі » От удара по драмтеатру Мариуполя погибли около 600 человек, в том числе дети Бомбардировка Российской Федерацией Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе 16 марта является самой смертоносной атакой против мирных жителей, выполненной за время войны в Украине. Об этом со ссылкой на собственное расследование сообщает агентство The Associated Press (AP) в среду, 4 мая. Расследование Associated Press обнаружило доказательства гибели 600 человек в драмтетре, что составляет в два раза больше ранее заявленного количества. Агентство воссоздало картину произошедшего в Мариуполе на основе рассказов 23 выживших, спасателей и людей, хорошо знающих строение здания. AP использовало два набора планов этажей театра, фотографии и видео, сделанные внутри до, во время и после этого дня, а также отзывы экспертов, которые рассмотрели хронологию событий. «По оценкам многих выживших, во время авиаудара внутри находилось около 1000 человек, наибольшее количество смогли спастись благодаря тому, что находились ближе к выходу, поскольку задняя часть здания была разрушена бомбой. Расследование AP также опровергает утверждения России о том, что театр был разрушен украинскими войсками или служил украинской военной базой. Никто из свидетелей не видел украинских военных, действовавших внутри здания«, — сказано в сообщении. Издание подчеркивает, что театр был разрушен в результате атаки российской авиации, направленной точно по гражданской цели, которая являлась самым большим бомбоубежищем города со множеством детей внутри.