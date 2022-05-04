Остін вдповів на питання про те, чи доходить оборонна допомога США до передової

Питання прозорості та ефективності доставки міжнародної оборонної допомоги Україні є дуже важливим для США, вказав очільник Пентагону Ллойд Остін. Він запевнив, що США щотижнево спілкуються з українцями та партнерами з цього питання.

Заява прозвучала під час слухань Комітету Сенату США з бюджетних асигнувань у відповідь на питання сенаторки-демократки Петті Мюррей. Мюррей подякувала Остіну за його роботу з доставки необхідної оборонної допомоги Україні, але висловила занепокоєння через повідомлення, що така допомога не завжди доходить до передової, де її потребують найбільше.

«Я неодноразово чула від тих, хто є на передовій та в логістиці, що обладнання не доходить до передової, де зброя, боєприпаси та захист є найбільш необхідні, — відзначила законодавиця. — Видається, що є логістичні питання стосовно відведення, накопичення поставок, тому я хотіла б запитати, що ви робите, щоб розподіл оборонної допомоги був більш прозорим та ефективним, щоб підрозділи на передовій отримували необхідне обладнання».

Остін вказав, що США спілкуються з керівництвом України щодо доставок: «У нас немає людей на місцях, які б могли надавати точні відповіді стосовно того, як пересувається це обладнання і чи доходить воно до тих, хто його найбільше потребує. Однак, повідомлення, які ми отримуємо, від високого керівництва вказують, що обладнання йде куди потрібно».

Остін запевнив, що він не зупиниться, а продовжить постійно наголошувати на тому, що обладнання має прибувати туди, де воно буде найбільш корисним для успіху. Він додав, що у спілкуванні з керівництвом України минулого тижня він наголосив на важливості підзвітності в цій сфері.

На тих же слуханнях сенатори також піднімали питання достатності американських запасів протитанкових озброєнь.

США надали Україні приблизно 5 000 «Джавелінів» і 1 400 «Стінгерів», що становить біля третини запасів США, а щодо «Стінгерів» — це приблизно чверть запасів. Про це заявив сенатор-республіканець Рой Блант.

Блант задав питання Остіну стосовно того, чи можливо поновити ці запаси до кінця року.

«Це не лише можливо, а ми це і зробимо», — відповів Остін. Він запевнив, що мінімальні запаси не будуть порушені «Ми завжди утримуватимемо наші спроможності захищати цю країну і підтримувати наші інтереси», — додав посадовець. Він також зауважив, що додатковий запит на фінансування, поданий урядом до Конгресу, дозволить частково замістити «Стінгери» та «Джавеліни», які інші країни надавали Україні на запит США одразу після початку нового вторгнення Росії.