Між Києвом та Житомиром повністю відновили сполучення по Варшавській трасі

Транспортне сполучення Київ – Житомир повністю відновлено Варшавською трасою.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook.

За його словами, це стало можливим з відкриттям руху мостом через річку Тетерів. Це насипний міст з буту та щебенево-піщаної суміші, по краю якого встановлено бетонні блоки.

Кубраков також зазначив, що на Варшавській трасі за час ведення бойових дій було зруйновано та пошкоджено три штучні споруди.

«На сьогодні, по всім цим зруйнованим мостам забезпечено тимчасовий проїзд та відновлено сполучення Києва з Житомирщиною автомобільною дорогою М-07 Київ – Ковель – Ягодин», – зазначив міністр інфраструктури.