Министр ВВС США: «России, конечно, не удалось установить господство в воздухе»

Растущая военная мощь Китая и бряцание ядерным оружием России на фоне войны в Украине проливают свет на важность американской авиации и ее роль в обороне страны – об этом говорили участники «круглого стола», проходившего на интернет-площадке вашингтонского Брукингского института (The Brookings Institution) 2 мая. Министр военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл (Frank Kendall, Secretary of the Air Force, Department of Defense) и руководители ключевых аэрокосмических корпораций США: Northrop Grumman, Pratt&Whitney, Lockheed Martin, и исследовательской компании IRIS Independent Research не обошли вниманием и опыт боевого применения авиации в небе Украины. Как отметил Фрэнк Кендалл, ответственный за организацию, обучение и оснащение Военно-воздушных и космических сил США, имеющий более чем 50-летний опыт работы в области инжиниринга, управления и оборонных закупок, «бросается в глаза, что [аэрокосмические силы России] попытались и не смогли добиться господства в воздух. Из-за этого у них возникли большие трудности на суше, что было бы верно для любого театра военных действий, для любого акта агрессии, в любом военном конфликте». Основной урок: «Ожидания любого, кто совершает акт агрессии, состоят в том, что они смогут осуществить блицкриг. Но эти ожидания в данном случае оказались преувеличены», – отметил Фрэнк Кендалл. «В ходе боевых действий в Украине мы ожидали увидеть лучшее управление у русских. Украинцы очень эффективно используют ПВО. И по сей день российские летчики стараются оставаться вне досягаемости украинских ПВО, которая представляет из себя смесь старых советских систем и некоторых современных средств, Стингеров, например. Украинская система ПВО смогла выжить». Генерал в отставке Стивен Мюллер (Stephen Mueller), вице-президент по программам ВВС США в Lockheed Martin – компании-создателе малозаметных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 – добавляет: «Каким-то образом Украине удалось полностью сохранить командование и контроль над своими ВВС на уровне от главнокомандующего президента Зеленского до конкретных командиров – и это несмотря на российские средства радиоэлектронной борьбы». Какой вывод можно сделать? – задается вопросом Кендалл. «Способность подавить противовоздушную оборону противника и дальше будет иметь решающее значение для завоевания превосходства в воздухе и вообще для возможности действовать. Так будет и в будущем, при любом возможном сценарии. Верно и то, что некоторые из более продвинутых возможностей, обеспечивающих защиту самолетов, будут иметь особое значение в современной войне: например, глушение средств противодействия». Неудивительно поэтому, что предлагаемый бюджет военно-воздушных сил США на 2023 финансовый год вырастет до 194 миллиардов долларов, что на 7% больше, чем 182 миллиарда в 2022 финансовом году. В глобальном отношении министр военно-воздушных сил США выделяет две потенциальных мировых угрозы: российскую и китайскую. «Из этих двух меня гораздо больше беспокоит Китай. У него есть ресурсы, есть намерения, есть возможности, и есть время, чтобы их развить с целью разрушить нашу способность проецировать силу. Очевидно, что нельзя игнорировать страну, столь же могущественную, сколь и агрессивную, как Россия». «В нашем проекте бюджета, – продолжает Фрэнк Кендалл, мы постарались удвоить расходы на НИОКР: это основа для производства. Мы также должны иметь возможность лишить противника атаковать наши силы. Если мы собираемся пресечь акты агрессии, то лучший способ сделать это – из космоса. Такой интегрированный комплекс будет построен на основе платформы пространственного доминирования следующего поколения; это будет не только семейство новых истребителей, но и систем вооружения, связи и внешней поддержки. Такая формация должна эффективно функционировать как одно целое. В сфере производства мы также зависим от множества информационных систем, транспортных сетей, логистики, цепочки поставок, кадровой структуры. Мысль, которую я хочу донести до представителей отрасли, заключается в том, что нам нужна ваша помощь. Нам нужны ваши технологии. Нам нужны ваши лучшие умы». Речь идет о новом подходе и создании каркаса технологий нового поколения, считает министр. «Военно-воздушные силы, как и все остальное общество, эволюционировали, и мы привлекаем к работе мыслящих людей нового типа». Время является решающим фактором, говорит Фрэнк Кендалл, обращаясь к печальному опыту российских ВВС: «Если вы не можете одержать победу в первом акте, то вы оказываетесь в ситуации, которую мы наблюдаем в Украине – затяжного конфликта. И никто не знает теперь, как долго противники собираются перемалывать друг друга. Мы не хотим оказаться в таком положении. Военная мощь нужна прежде всего для того, чтобы сдержать и отразить первичный акт агрессии. И поэтому я больше сосредоточен на качестве, чем на количестве». Говоря о конкретных системах, Кендалл упомянул AWACS (авиационный комплекс радиообнаружения и наведения): «Я бы предпочел иметь в распоряжении платформу, которая дает гораздо больше возможностей». Кроме того, военно-воздушным силам США необходимо надежное гиперзвуковое оружие для поражения быстро движущихся целей. Министр также остановился на кадровой проблеме, которая заметна у российских ВВС: количество подготовленных военных летчиков недостаточно и в США – на них большой спрос – их «привлекает коммерческая авиация». Так что система подготовки пилотов нуждается в оптимизации. О наращивании производства говорил и генерал в отставке Майк Моллер (Mike Moeller), вице-президент по развитию бизнеса Pratt & Whitney – компании по производству авиадвигателей: «Сохранение нашего преимущества в силовых установках – ключевой момент». За последние три-четыре десятилетия численность авиапарка сократилась, поэтому сегодня речь идет «о быстром восстановлении мощностей». Кевин Микки (Kevin Mickey), вице-президент Northrop Grumman, отметил, что новое поколение боевых самолетов должно «вести бой на гораздо больших расстояниях, чем в прошлом. Поэтому для этих самолетов важна дальность и радиус действия, а не только скорость». Он также согласен с важностью кадровой проблемы: «Нам нужны новые таланты, лучшие среди лучших… Их поиск – настоящий вызов для нас».