Макрон призвал Путина прекратить войну

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным подчеркнул огромную тяжесть последствий российской агрессивной войны в Украине и призвал российского лидера разрешить дальнейшую эвакуацию людей с завода «Азовсталь» в Мариуполе, сообщил Елисейский дворец.

Макрон призвал Россию подняться до уровня ее ответственности как постоянного члена Совета Безопасности ООН и прекратить эту разрушительную агрессию, говорится в заявлении Елисейского дворца.

Это был первый разговор Макрона и Путина с 29 марта. Он состоялся через три дня после беседы французского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Макрон также подтвердил свою готовность работать над созданием условий для прекращения войны и установления мира путем переговоров, а также для полного уважения суверенитета и территориальной целостности Украины.

Он также повторил свое часто выдвигаемое требование о прекращении огня, говорится в заявлении.