Израиль намерен увеличить гуманитарную и военную помощь Украине

Израиль намерен увеличить гуманитарную и военную помощь Украины, которая сражается с нацистской россией. Как сообщает газета Haaretz, решение об увеличении гуманитарной и военной помощи Украине, вероятно, стало следствием охлаждения отношений Израиля с кремлем.

В Израиле отмечают, что увеличение помощи будет «существенным шагом», хотя никакого вооружения, которое бы могло помочь ВСУ проводить операции наступательного характера, поставлено не будет. Помощь не будет включать системы ПВО, современное вооружение и ударные системы.

❗️Напомним, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал евреев самыми ярыми антисемитами, намекнув на происхождение украинского президента Владимира Зеленского. Израиль заявил, что подобные высказывания российского чиновника являются возмутительными. В ответ МИД рф опубликовало целую статью, посвященную «неонацизму» в Украине и «еврейскому антисемитизму».