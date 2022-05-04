Израиль начал блокировать счета россиян после скандала с заявлениями Лаврова

Министру иностранных дел Сергею Лаврову удалось забить еще один гвоздь в крышку гроба отечественной дипломатии и испортить отношения с едва ли не последней развитой страной, которая пыталась сохранять связи с Россией.

После заявлениz Лаврова о якобы «еврейской крови» у Гитлера, за которым последовало сообщение МИДа о «сотрудничестве евреев с нацистами», Израиль начал отказываться от практики неблокировки активов, связанных с попавшими под санкции выходцами из РФ.

Как сообщает YNet, о заморозке своего счета в Bank Naopalim заявил Давид Давидович — один из близких партнеров миллиардера Романа Абрамовича, включенного в санкционные списки США и Евросоюза.

Давидович, имеющий израильское гражданство более 30 лет, заявил, что его счет со 110 млн шекелей был заблокирован без предварительного уведомления. В результате бизнесмен, в настоящий момент проживающий в Латвии, остался без средств: банкомат «проглотил» его кредитную карту, и снять деньги не удалось.

В обращении в суд Тель-Авива Давидович через представителя настаивает, что «не знает Путина лично», а также подчеркивает, что блокировка счета «противоречит политике правительства по невведению схожих санкций против своих граждан по соображениям национальной безопасности».

Израиль, где 15% населения русскоязычные, до последнего пытался держать нейтралитет и, например, отказывался от поставок оружия Украине, ограничиваясь шлемами и военными госпиталями.

Но ситуация поменялась после того, как Лавров 1 мая в интервью итальянской телекомпании «Медиасет» попытался объяснить «денацификацию», при том что президент Владимир Зеленский еврей.

«У Гитлера тоже была еврейская кровь», а «самые яркие антисемиты, как правило, евреи», заявил Лавров.

Израильские политики были шокированы. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид вызвал российского посла и потребовал извинений, вместо этого получил обвинения «в поддержке неонацизма».

С призывом извиниться к Лаврову в среду обратился главный раввин России Берл Лазар, но ответа также пока не последовало.

«Было бы неплохо, если бы он извинился перед евреями и просто признал, что ошибался. Я думаю, тогда можно было бы считать инцидент исчерпанным и перевернуть страницу», — заявил Лазар.

Во вторник стало известно, что Израиль планирует увеличить поставки оружия Украине. Речь идет об оборонительных системах, обеспечивающих защиту войск на земле.