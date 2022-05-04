10 мільйонів доларів: стало відомо, скільки витратив Порошенко з 24 лютого на допомогу армії та постраждалим від війни Макрон призвал Путина прекратить войну » ЕС вводит нефтяное эмбарго против России и ужесточает другие санкции Еврокомиссия предложила ужесточить санкции ЕС против России за войну в Украине и ввести нефтяное эмбарго. «Мы предлагаем отказаться от российской нефти за полгода, а от нефтепродуктов — до конца этого года», — сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Европарламенте, представляя шестой пакет санкций. Запад ввел против России самые масштабные в истории санкции, призванные отбросить ее на десятилетия назад и помешать Кремлю финансировать крупнейшую военную агрессию в Европе со времен Второй мировой войны. США и другие развитые страны уже отказались от российских нефти, газа и угля, однако они покупали немного, в отличие от ЕС, который почти на 40% зависит от российского газа и на 30% — от нефти и нефтепродуктов. Европейское нефтяное эмбарго — самая радикальная мера экономического принуждения Владимира Путина к миру из оставшихся в резерве у Запада. Нефтегазовый сектор приносит России до половины доходов бюджета и более половины экспорта, а 70% газа и 60% нефти и нефтепродуктов она продает как раз в Европу. За два с половиной месяца войны ЕС заплатил России более 20 млрд евро за нефть и свыше 30 млрд евро за газ. Среди других санкций из шестого пакета фон дер Ляйен назвала отключение крупнейшего российского банка «Сбербанк» от SWIFT, запрет на вещание трех российских телеканалов и расширение санкционных списков, в том числе за счет российских военных, причастных к убийствам мирного населения в Буче. Детали и конкретные имена в новом санкционном списке станут известны позже, только после того, как предложения Еврокомиссии (фактически, правительства ЕС) его обсудят и утвердят послы всех 27 стран ЕС, а текст будет опубликован в официальном европейском журнале. На это уйдет несколько дней. Не исключено, что ЕС придержит новый пакет до следующей эскалации войны, которую некоторые наблюдатели ожидают в районе 9 мая.