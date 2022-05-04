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Байден в среду выступает с обращением к стране по экономическим проблемам Захисники “Азовсталі” не вийшли на зв’язок – міський голова Маріуполя » Білоруські сенатори підтримали закон про смертну кару за підготовку терактів Рада Республіки білорусі на черговому засіданні схвалила законопроєкт про смертну кару, передає стрічка новин. За новою пропозицією, найвища міра покарання має бути застосована за: замах на представника іншої держави або міжнародної організації з метою провокації міжнародних конфліктів або війни;

замах на здійснення акту міжнародного тероризму або акту тероризму з використанням об’єктів атомної енергії, радіоактивних речовин або ядерних матеріалів, хімічних або біологічних речовин;

замах на державного або громадського діяча у зв’язку з його державною або громадською діяльністю з метою здійснення впливу на прийняття рішень органами влади, залякування населення або дестабілізації суспільного порядку.