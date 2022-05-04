Беларусь начала «внезапную проверку» боеготовности

В вооруженных силах Беларуси началась “внезапная проверка сил реагирования”, сообщает правительственное агентство “Белта” со ссылкой на министерство обороны страны.
Цель этой комплексной проверки – “оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций”.
В белорусском минобороны также говорят, что состав сил, участвующих в проверке, «будет поэтапно наращиваться”.
Войска при этом будут массово перемещаться по стране, подчеркнули в министерстве, но в каком направлении – не сказали.
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