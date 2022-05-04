Байден в среду выступает с обращением к стране по экономическим проблемам

В среду, 4 мая, президент Байден выступает с речью по экономическим вопросам, сообщили в Белом доме. Одна из главных тем выступления – бюджетный дефицит.

«Президент сегодня будет говорить о важных новостях, и он полон решимости снизить [бюджетный] дефицит, продолжая при этом критически важные инвестиции, направленные на усиление нашего экономического потенциала и снижение цен для американских семей на такие необходимые вещи, как лекарства, медицину и коммунальные услуги», – сообщил агентству Reuters сотрудник администрации, говоривший на условиях анонимности.

Республиканцы критикуют президента и его однопартийцев-демократов за то, что с момента прихода Байдена в Белый дом инфляция росла рекордными темпами. Часть критиков политики администрации объясняет скачок инфляции чрезмерными федеральными расходами Белого дома в условиях продолжающейся пандемии COVID-19.

Президент по-прежнему добивается принятия федерального законопроекта на сумму два триллиона долларов, направленного на расширение социальных программ и усиление мер по борьбе с изменениями климата. Однако демократы пока не смогли провести этот законопроект в Сенате: демократам был важен каждый голос, но их однопартиец сенатор Джо Манчин выступил решительно против такого расширения правительственных расходов.

Дефицит федерального бюджета США регистрировался ежегодно с 2001 года. Начиная с 2016 года, расходы, включая социальное страхование, здравоохранение, оборону и процентные выплаты по государственному долгу, стали превышать поступления в федеральную казну. В результате прирост дефицита сейчас колеблется на уровне трех триллионов в год.

Администрации Байдена в первый год его президентства удалось сократить дефицит на 350 млрд долларов. По оценкам Минфина, в нынешнем году дефицит должен уменьшиться еще на 1,5 триллиона долларов, что станет самым значительным годовым сокращением за всю историю страны. Благодаря этому Минфин ожидает, что сможет погасить квартальный национальный долг впервые с 2016 года.