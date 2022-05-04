10 мільйонів доларів: стало відомо, скільки витратив Порошенко з 24 лютого на допомогу армії та постраждалим від війни

Видання «Форбс Україна» повідомляє, що з 24 лютого Фонд Порошенка та структури, що належать до сфери його впливу, витратили близько 300 млн грн на підтримку армії та постраждалих від російських окупантів українців.



За ці кошти придбали бронежилети, кевларові шоломи, зброю (зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше), автомобілі на потреби фронту, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування.

Як відомо, у кінці квітня були придбані 18 нових пікапів для протитанкових підрозділів десантно-штурмових військ і тероборони. У Порошенка наголошують: це лише перша частина програми. Багато благодійних проектів поки що не підлягають розголошенню через загрозу для життя людей.



Військове спорядження та гуманітарна допомога від Фонду Порошенка, а також волонтерів ГО «Справа громад» і «Res_Publika. Брати по зброї» регулярно надходять у Краматорськ, Слов’янськ, Миколаїв, Дніпро, Харків. Гуманітарну допомогу також надавали мешканцям звільнених від окупації Чернігова, Ірпеня, Бучі, Андріївки, Бородянки, Чорнобиля.

З першого дня широкомасштабного вторгнення росії до України Петро Порошенко разом з командою взяв шефство над створенням батальйонів територіальної оборони Києва та Київської області. Ці підрозділи одними з перших рятували людей з Ірпеня та Бучі, вивозячи їх під час обстрілів зокрема і на інкасаторських машинах. Усього було евакуйовано близько 20 тисяч людей. Сьогодні ці бойові частини боронять нашу землю на півдні та сході України.