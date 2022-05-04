ЄС забороняє мовлення державних російських телеканалів – в Україні їх заборонили ще в 2015-му році

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що у шостому пакеті санкцій проти Росії будуть обмеження щодо державних російських телеканалів. Про це повідомляє «Детектор медіа».

Новий пакет санкцій включатиме чотири окремі види санкцій. Зокрема, три великі державні російські телеканали відключать від кабельної, супутникової та інтернет-трансляції в ЄС. За словами фон дер Ляєн, вони є рупором, який посилює брехню Путіна. Назви пропагандистських каналів очільниця ЄК не уточнила.

Як відомо, в Україні санкції проти російських телеканалів вперше були запроваджені Указом Президента Петра Порошенка у вересні 2015 року.

Тоді відповідно до рішення РНБО до санкційного списку потрапили, зокрема, російські «Первый канал», «Телекомпания НТВ» і телеканали «РТР-планета» та «Россия-24».

У санкційні списки осіб, відповідальних за здійснення злочинної діяльності проти України, також опинилися співробітники «Russia Today», «Известия», «Вести сегодня» та інші.

У травні 2017 року Указом Порошенка були заблоковані на території України російські соцмережі. За цим рішенням Інтернет-провайдери заблокували доступ українців до веб-ресурсів ВКонтакте, Одноклассники, Mail.ru, Яндекс та інших.