ЄС готується надати військову підтримку Молдові

Європейський Союз планує надати Збройним силам Молдови додаткове військове обладнання.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

Про таку перспективу збільшення допомоги, оголосив голова Євроради Шарль Мішель на пресконференції під час візиту до Молдови в середу, 4 травня.

Візит очільника Європейської ради відбувається на тлі загострення ситуації та провокацій у невизнаному Придністров’ї.

“Ми допоможемо Молдові зміцнити її стійкість та впоратися з наслідками російської агресії в Україні. Минулого року ми оголосили про підтримку на суму 7 млн євро на обладнання для медичних та внутрішніх потреб армії через механізм ЄС з підтримки миру.

Цього року ми плануємо суттєво збільшити нашу підтримку Молдови, надавши її збройним силам додаткове військове обладнання”, – оголосив Мішель.

Він не уточнив, про яку суму допомоги йдеться та яке обладнання буде передано для підтримки Молдови.

Минулого тижня, президент Молдови Мая Санду заявила, що військо країни потребує повного оновлення та модернізації.

Мая Санду на військовій базі №142 Кишинів, квітень 2022 Фото: Facebook Maia Sandu Санду зазначила, що впродовж 30 років влада не надавала значної уваги розбудові війська і тепер у країни немає необхідного захисту.

Вона додала, що як головнокомандувач докладе зусиль, аби модернізувати молдавську армію та систему оборони.

Нагадаємо, на території самопроголошеного Придністров’я впродовж минулого тижня сталася низка вибухів. Президентка Молдови Мая Санду зазначила, що до цього залучені сили всередині самопроголошеної “ПМР”.

Лідер невизнаного Придністров’я Вадим Красносільський звинуватив Україну, але зазначив, що “втягнути Придністров’я у війну не вдасться”.