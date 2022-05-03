Захід має надавати Україні необхідну зброю та запроваджувати жорсткі санкції проти РФ, — очільник МЗС Данії

Данія виступає за продовження санкцій проти РФ і продовжуватиме підтримку України

Про це заявив міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод на брифінгу у Києві, передає Укрінформ.

«Ми повинні продовжувати (запроваджувати — ред.) жорсткіші санкції проти Росії, надавати підтримку Україні, включно з необхідною зброєю, а також продовжувати процес збирання доказів (воєнних злочинів — ред.) і притягнення винних до відповідальності», — сказав Кофод.

Він підтвердив, що Данія готова очолити відбудову Миколаєва.

«Ми продовжимо допомагати у військовому, гуманітарному плані, відбудові. Ми вже надали допомогу Україні на більш ніж 200 млн євро, включно зі зброєю», — заявив міністр.