 
«  
  »

Захід має надавати Україні необхідну зброю та запроваджувати жорсткі санкції проти РФ, — очільник МЗС Данії

Данія виступає за продовження санкцій проти РФ і продовжуватиме підтримку України
Про це заявив міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод на брифінгу у Києві, передає Укрінформ.

«Ми повинні продовжувати (запроваджувати — ред.) жорсткіші санкції проти Росії, надавати підтримку Україні, включно з необхідною зброєю, а також продовжувати процес збирання доказів (воєнних злочинів — ред.) і притягнення винних до відповідальності», — сказав Кофод.

Він підтвердив, що Данія готова очолити відбудову Миколаєва.

«Ми продовжимо допомагати у військовому, гуманітарному плані, відбудові. Ми вже надали допомогу Україні на більш ніж 200 млн євро, включно зі зброєю», — заявив міністр.

3 мая, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  