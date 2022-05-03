Второй транш макрофина в размере EUR600 млн будет выплачен Киеву «очень скоро в этом месяце»

Второй транш макрофинансовой помощи Европейского Союза Украине в сумме EUR600 млн будет выплачен «очень скоро» в мае, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» высокопоставленный чиновник Европейской комиссии в понедельник.

«Евросоюз выделил в понедельник EUR1,2 млрд макрофинансовой помощи, из которых EUR600 млн уже были выплачены, оставшиеся EUR600 млн будут выплачены очень скоро в этом месяце», — проинформировал он.

Еврочиновник также напомнил, что уже 5 мая состоится конференция доноров, которую организовывают Польша и Швеция. «Это будет сбор средств для оказания гуманитарной помощи», — добавил он.

Говоря в целом о восстановлении Украины после войны, представитель Еврокомиссии заявил о необходимости восстанавливать страну в соответствии с «европейскими стандартами, в соответствии с европейским «зеленым» курсом, с повесткой дня цифровизации, с наилучшими принципами государственного управления, верховенства права – во всех смыслах – в соответствии с европейскими стандартами».

«Это именно то, как мы думаем, что может быть сделано, что мы можем сделать это вместе. Конечно, с нашей стороны это потребует очень глубокого сотрудничества с Украиной», — добавил он.