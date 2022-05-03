Велика Британія надасть Україні ще 375 мільйонів доларів військової допомоги

Військова допомога включатиме різні системи та техніку різного призначення.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

У понеділок, 2 травня, у Великій Британії заявили, що нададуть Україні військову допомогу на 300 мільйонів фунтів стерлінгів (375 мільйонів доларів).

Новий пакет військової допомоги передбачає постачання Силам оборони України засобів радіоелектронної боротьби та контрбатарейних радіолокаційних систем.

В офісі прем’єр-міністра Бориса Джонсона зазначили, що Велика Британія запропонує Україні прилади нічного бачення, засоби для блокування супутникової навігації, важкі безпілотники «для забезпечення матеріально-технічної підтримки українських військ» і броньовані автомобілі для цивільних.

Україна-Британія

Повідомлено, що в Україну вирушили більше десяти спеціалізованих автомобілів Toyota Land Cruiser для захисту цивільних осіб на сході країни та евакуації людей з прифронтових районів.

Раніше Лондон уже надав допомоги на 200 млн фунтів стерлінгів. Зокрема, передав Україні понад 5000 протитанкових ракет і п’ять систем протиповітряної оборони та інші боєприпаси і вибухівку.

Також раніше стало відомо, що в найближчі тижні, Велика Британія передасть Україні керовані ракети Brimstone.

Нині вивчають на яких платформах ракети Brimstone можуть бути встановлені, щоб їх ефективно могли використовувати українські військові.

Ракета Brimstone

Brimstone – ракета класу “земля-земля”, або “повітря-земля”. В ракеті встановлена нова радіолокаційна головка самонаведення, яка здатна захоплювати об’єкти. У новій версії дальність ураження ракети з літака – 60 км. При пуску ракети з землі дальність зменшується до 10-12 км.