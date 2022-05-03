В результате войны в Украине погибли более 3 тыс. мирных жителей, — ООН

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в результате боевых действий погибли как минимум 3 153 мирных жителя, еще не менее 3 316 — получили ранения или травмы.

Об этом свидетельствуют данные Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

«Причиной большей части случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары«, — сказано в сообщении.

В организации подчеркивают, что реальные цифры жертв среди гражданского могут быть значительно выше, так как информация из мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается. Кроме того, часть сообщений ожидает официального подтверждения.