В результате войны в Украине погибли более 3 тыс. мирных жителей, — ООН

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в результате боевых действий погибли как минимум 3 153 мирных жителя, еще не менее 3 316 — получили ранения или травмы.
Об этом свидетельствуют данные Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).
«Причиной большей части случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары«, — сказано в сообщении.
В организации подчеркивают, что реальные цифры жертв среди гражданского могут быть значительно выше, так как информация из мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается. Кроме того, часть сообщений ожидает официального подтверждения.
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