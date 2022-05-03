В Одесі затримали 12 диверсантів, які готували протести і масові заворушення та зберігали зброю і вибухівку

«Були перевірені десятки осіб з-поміж криміналітету та можливих колаборантів, які могли під керівництвом спецслужб РФ дестабілізувати ситуацію в регіоні. У підсумку працівники ДБР виявили та затримали 12 осіб, які обґрунтовано підозрюються у підготовці диверсій, протестів і заколотів на Одещині», — йдеться у повідомленні.

За даними ДБР, затримані працювали зокрема над підбуренням одеситів до масових заворушень.

Правоохоронці також виявили арсенал зброї та вибухівки: велику кількість автоматів, кулеметів, гранат, пістолетів та набоїв до них знайшли у приватному будинку одного із затриманих. Крім того, у диверсантів виявили прапори з комуністичною символікою, медалі, антиукраїнські книги та агітаційні брошури.

«За задумами ворога, вони мали реалізувати свій злочинний план на річницю трагічних подій — 2 травня», — зазначили у ДБР.

ДБР порушило кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Затриманих передали СБУ для подальших процесуальних дій.

Довідка: Події 2 травня — масові заворушення в Одесі 2 травня 2014 року між проукраїнськими громадянами, в тому числі футбольними вболівальниками, з одного боку та проросійськими колабораціоністами — з іншого. Під час вуличного протистояння з вогнепальної зброї було вбито проукраїнських активістів Андрія Бірюкова і Ігоря Іванова. Пізніше під час пожежі в Будинку профсоюзів загинули десятки проросійських колаборантів.