Оккупанты разграбили в Мелитополе дилерский центр агротехники John Deere, но её заблокировали удалённо Велика Британія надасть Україні ще 375 мільйонів доларів військової допомоги » УЕФА отстраяет российские клубы и сборную рф от турниров на следующий сезон Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за вторжения россии в Украину отстранили все российские клубы и сборные от участия в соревнованиях до дальнейшего уведомления. Список турниров, из которых исключена рф: — Еврокубки на сезон 2022/23 (Лига Чемпионов, Лига Европы, Лига Конференций, женская Лига Чемпионов, Юношеская лига УЕФА) — Лига Наций на сезон 2022/23 — Женский чемпионат Европы 2022 (финальный турнир) — Женский чемпионат мира 2023 (квалификация) — Женский чемпионат Европы по футзалу 2022 (финальный турнир) — Лига Чемпионов по футзалу на сезон 2022/23 — Молодежные и юношеские турниры под эгидой УЕФА на сезон 2022/23 Также отклонена зявка россии на проведение Евро-2028 и Евро-2032