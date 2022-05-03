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УЕФА отстраяет российские клубы и сборную рф от турниров на следующий сезон

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за вторжения россии в Украину отстранили все российские клубы и сборные от участия в соревнованиях до дальнейшего уведомления.

Список турниров, из которых исключена рф:

— Еврокубки на сезон 2022/23 (Лига Чемпионов, Лига Европы, Лига Конференций, женская Лига Чемпионов, Юношеская лига УЕФА)

— Лига Наций на сезон 2022/23

— Женский чемпионат Европы 2022 (финальный турнир)

— Женский чемпионат мира 2023 (квалификация)

— Женский чемпионат Европы по футзалу 2022 (финальный турнир)

— Лига Чемпионов по футзалу на сезон 2022/23

— Молодежные и юношеские турниры под эгидой УЕФА на сезон 2022/23

Также отклонена зявка россии на проведение Евро-2028 и Евро-2032

 

UEFA® @UEFA * The UEFA Executive Committee has today declared the bid submitted by the Football Union of Russia to host UEFA EURO 2028 or UEFA EURO 2032 as ineligible. This is one of several decisions relating to the on-going suspension of Russian teams and clubs from UEFA
3 мая, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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