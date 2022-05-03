УЕФА отстраяет российские клубы и сборную рф от турниров на следующий сезон

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за вторжения россии в Украину отстранили все российские клубы и сборные от участия в соревнованиях до дальнейшего уведомления.
Список турниров, из которых исключена рф:
— Еврокубки на сезон 2022/23 (Лига Чемпионов, Лига Европы, Лига Конференций, женская Лига Чемпионов, Юношеская лига УЕФА)
— Лига Наций на сезон 2022/23
— Женский чемпионат Европы 2022 (финальный турнир)
— Женский чемпионат мира 2023 (квалификация)
— Женский чемпионат Европы по футзалу 2022 (финальный турнир)
— Лига Чемпионов по футзалу на сезон 2022/23
— Молодежные и юношеские турниры под эгидой УЕФА на сезон 2022/23
Также отклонена зявка россии на проведение Евро-2028 и Евро-2032
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