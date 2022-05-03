У Польщі стартували масштабні військові навчання за участі країн НАТО

З 1 по 27 травня на території Польщі пройдуть військові навчання Defender Europe 2022 та Swift Response 2022 за участю близько 18 000 військових з понад 20 країн.

Як повідомляє Міноборони Польщі, Defender Europe 2022 – це багатонаціональні комбіновані навчання, організовані Збройними силами США для підвищення готовності, оперативної сумісності між союзниками США та НАТО.

Військово-повітряні сили Польщі на навчаннях будуть представлені літаками F-16, Су-22 та гелікоптерами Мі-24.

Крім польських військ, у цих навчаннях візьмуть участь сили зі США, Франції, Швеції, Німеччини, Данії та Великобританії.

У Міноборони Польщі нагадують, що Defender Europe 2022 та Swift Response 2022 є регулярними оборонними тренуваннями.

«Вони не спрямовані проти жодної країни і не пов’язані з поточною геополітичною ситуацією в регіоні. Національний та міжнародний процес планування для обох навчань розпочався на початку 2021 року», – наголошують у польському оборонному відомстві.