В Одесі затримали 12 диверсантів, які готували протести і масові заворушення та зберігали зброю і вибухівку У Польщі стартували масштабні військові навчання за участі країн НАТО » У Маріуполі черговий депутат ОПЗЖ перейшов на бік росіян Росіяни у Маріуполі призначили заступником псевдомера місцевого депутата від ОПЗЖ Вадима Істратова

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram. За свою зраду депутат отримав псевдопосаду в окупаційній адміністрації, яку намагаються організувати у місті росіяни. «Істратов Вадим Анатолійович. Призначено керівником / заступником Іващенка (псевдомер міста, — ред.) по фінансово-бюджетним питанням. Самостійно перейшов до співпраці з окупантами, що для фракції ОПЗЖ скоріше правило, ніж виняток», — наголосив Андрющенко.