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У Маріуполі черговий депутат ОПЗЖ перейшов на бік росіян

Росіяни у Маріуполі призначили заступником псевдомера місцевого депутата від ОПЗЖ Вадима Істратова
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

За свою зраду депутат отримав псевдопосаду в окупаційній адміністрації, яку намагаються організувати у місті росіяни.

«Істратов Вадим Анатолійович. Призначено керівником / заступником Іващенка (псевдомер міста, — ред.) по фінансово-бюджетним питанням. Самостійно перейшов до співпраці з окупантами, що для фракції ОПЗЖ скоріше правило, ніж виняток», — наголосив Андрющенко.

3 мая, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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