Путін може офіційно оголосити війну Україні 9 травня – ЗМІ

Президент Росії Володимир Путін може офіційно оголосити війну Україні 9 травня. Це дасть змогу повноцінно мобілізувати російські резервні сили під час спроби РФ завоювати східну та південну Україну.

Видання CNN пише, що на сьогодні Росія наполягає, що йдеться про “спеціальну військову операцію з денацифікації”.

Я думаю, що він (Путін — ред.) спробує відійти від своєї “спеціальної операції.Путін створив підґрунтя для того, щоб сказати: “Подивіться, зараз це війна проти нацистів, а мені потрібно більше людей. Мені потрібно більше російського гарматного м’яса”, — сказав міністр оборони Великобританії Бен Воллес минулого тижня LBC Radio.

У матеріалі йдеться, що офіційне оголошення війни 9 травня могло би підвищити популярність вторгнення РФ в Україну. За російським законодавством, це також дозволить Путіну мобілізувати сили резерву та призвати військовозобов’язаних. Вони, за словами чиновників, вкрай потрібні Росії на тлі зростаючого дефіциту наступальної сили.

Інші варіанти на 9 травня включають окупацію підконтрольних територій Луганська та Донецька на сході України, посилення позицій РФ в Одесі або оголошення повного контролю над Маріуполем.

Посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер заявив у понеділок, 2 травня, що США мають “високо достовірні” повідомлення розвідки про те, що Росія спробує анексувати Луганськ і Донецьк “десь у середині травня”. Є також ознаки того, що Росія може планувати проголошення та анексію “народної республіки” у Херсоні.

Прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс заявив у понеділок, 2 травня, що росіяни зроблять все можливе, щоб використати 9 травня в цілях пропаганди.

“Ми бачили, як росіяни подвоюють свої пропагандистські зусилля, ймовірно, майже напевно, щоб відволіктися від своїх тактичних і стратегічних невдач на полі бою в Україні”, – сказав Прайс на брифінгу в Держдепартаменті.

Прайс додав, що він знає про те, що Росія може офіційно оголосити війну 9 травня. За його словами, “це було б великою іронією, якби Москва використала нагоду “Дня Перемоги” для оголошення війни. Це дозволило б РФ збільшити кількість призовників, що вони не в змозі зробити зараз. Тож це продемонструє світові, що “їхні військові зусилля провалюються, що вони заплутуються у своїй військовій кампанії та військових цілях”, сказав Прайс.