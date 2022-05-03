С начала полномасштабной войны Россия убила не менее 220 украинских детей Путін може офіційно оголосити війну Україні 9 травня – ЗМІ » Нацполиция запустила дополнительный номер «горячей линии» по поиску погибших и пропавших Национальная полиция Украины запустила еще один номер «горячей линии», по которому будут помогать в поиске пропавших и погибших в результате военных действий России в Украине Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины По номеру 0 800 21 21 51 можно получить информацию о процедуре розыска или захоронения родных или знакомых гражданских граждан. На «горячую линию» можно обратиться в случае поиска человека, который мог погибнуть во время военных действий или сообщить данные о чьем месте смерти или захоронения Звонки на «горячую линию» бесплатны, операторы принимают их круглосуточно.