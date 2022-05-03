 
«  
  »

Нацполиция запустила дополнительный номер «горячей линии» по поиску погибших и пропавших

Национальная полиция Украины запустила еще один номер «горячей линии», по которому будут помогать в поиске пропавших и погибших в результате военных действий России в Украине

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины

По номеру 0 800 21 21 51 можно получить информацию о процедуре розыска или захоронения родных или знакомых гражданских граждан. На «горячую линию» можно обратиться в случае поиска человека, который мог погибнуть во время военных действий или сообщить данные о чьем месте смерти или захоронения

Звонки на «горячую линию» бесплатны, операторы принимают их круглосуточно.

3 мая, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  