Поки немає жодних ознак військової допомоги Росії з боку інших країн, — Пентагон

Про це повідомив речник відомства Джон Кірбі.

«Я не бачив жодних ознак того, що вони отримали зовнішню допомогу від третьої країни… Вони зібрали дуже багато власної бойової сили біля кордонів України до 24 лютого. Понад 120 батальйонних тактичних груп – велика частина своїх військово-повітряних та інших сил», — сказав він.

Також він уточнив, що, оскільки російські війська зосереджені зараз на меншій географічній території, у них все ще залишається багато згаданої бойової сили.

«Я зовсім не припускаю, що вони не зазнали втрат; вони, безперечно, зазнали. Але вони все ще мають частину своєї бойової потужності. Отже, їм ще є на що розраховувати для поповнення. Я просто не бачив жодних ознак того, що вони намагаються залучити зовнішні джерела з інших урядів чи інших країн», — зазначив Кірбі.

Окремо офіційний представник Пентагону згадав про те, що ознак підтримки Кремля не зафіксовано і з боку Китаю.