Опубликован Всемирный индекс свободы прессы за 2022 год

Организация «Репортеры без границ» (RSF) представила ежегодный «Индекс свободы прессы» за 2022 год, где оценивается состояние журналистики в 180 странах.

В этом году в докладе специально подчеркиваются катастрофические последствия новостей и информационного хаоса в нерегулируемом мировом информационном онлайн-пространстве, в котором распространяются фейковые новости и пропаганда.

Авторы доклада констатируют: информационный хаос привел к двойной поляризации в мире – на уровне поляризации СМИ, разжигающих разногласия внутри стран, а также поляризации между странами на международном уровне.

На международном уровне демократии ослабевают из-за асимметрии между открытыми обществами и деспотическими режимами, которые контролируют свои СМИ и онлайн-платформы, ведя пропагандистские войны против демократий.

Как отмечают авторы документа, вторжение России (155- е место в Индексе) в Украину (106- е место), произошедшее в конце февраля, отражает этот процесс, поскольку началу войны предшествовала российская пропагандистская война.

Китай (175-е место), один из самых репрессивных автократических режимов в мире, использует свой законодательный арсенал, чтобы изолировать население от получения независимой информации и отрезать его от остального мира, особенно от населения Гонконга (148-е место).

Отсутствие свободы прессы на Ближнем Востоке продолжает влиять на конфликт между Израилем (86-е место), Палестинской Автономией (170-е место) и другими арабскими государствами.

Говоря о России и развязанной ею войне в Украине, «Репортеры без границ» особо отмечают такие факторы, как «убитых и раненых журналистов в полевых условиях, уровень цензуры, невиданный с советских времен и массовую дезинформацию».

RSF говорит о 5 журналистах, погибших в Украине с начала войны. В докладе отмечается, что «в самой России правительство установило полный контроль над новостями и информацией, установив на время войны обширную цензуру, заблокировав СМИ и преследуя неподчиняющихся журналистов, вынудив многих из них покинуть страну. Это началось в 2021 году, после ужесточения закона о СМИ, когда некоторые из них квалифицируются как «иностранные агенты», и судебных преследований, связанных с освещением судьбы ныне находящегося в заключении диссидента Алексея Навального».

По данным «Репортеров без границ», этот контроль информации не ограничивается пределами России. «Кремль навязывает свое видение войны некоторым своим соседям, особенно Беларуси (153-е место), где независимые журналисты продолжают подвергаться преследованиям за свою работу … и где более 20 работников СМИ томится в тюрьме. Александр Лукашенко, не колеблясь, направил 23 мая 2021 года самолет, чтобы арестовать уехавшего в изгнание оппозиционного журналиста. Все большее число СМИ получают клеймо «экстремистских», а чтение и распространение их контента в социальных сетях подлежит уголовному преследованию».

В докладе RSF также зафиксировано давление России на правительства стран Центральной Азии на СМИ, призванное гарантировать, что они освещают конфликт более «нейтрально». В Туркменистане (177-е место) СМИ – все они контролируются правительством – игнорируют войну в Украине.

Свободнее всего в мире в 2022 пресса чувствует в скандинавских странах – Норвегии (1-е место), Дании (2-е место) и Швеции(3-е место). В десятке лидеров неожиданно оказались 2 страны, входившие в бывший СССР – Эстония (4-е место) и Литва(9-е место).

При этом традиционный лидер в сфере свободы прессы – Евросоюз, несмотря на хорошие показатели в ряде стран, столкнулся с негативными тенденциями. В докладе отмечается «яростная враждебность со стороны протестующих против мер общественного здравоохранения, направленных на борьбу с коронавирусом». В Германии (16-е место), Франции (26-е место), Италии (58-е место) и Нидерландах (28-е место) журналисты подверглись физическому нападению; кроме того, журналисты сталкивались с оскорблениями и угрозами всех видов по всему континенту.

Правительства в Словении (54-е место), Польше (66-е место), Венгрии (85-е место), Албании (103-е место) и Греции (108-е место), по словам RSF, ужесточили законы против журналистов.