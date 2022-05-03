Окупанти штурмують «Азовсталь», захисники Маріуполя просять Зеленського вжити заходів

Про це повідомив заступник командира полку «Азов» Святослав Паламар («Калина»), передає «Українська Правда».

«Цілу ніч нас бомбардували авіабомбами, загинуло двоє цивільних жінок, а зараз відбувається штурм Азовсталі», — сказав Паламар.

За словами Паламара, штурму передував авіаудар, після якого окупанти почали спроби прорватися на територію заводу.

Захисники Маріуполя також передали прохання до Володимира Зеленського вжити дій у зв’язку з наступом росіян.

«Ми знаємо, що президенту доповідають про ситуацію в Маріуполі і він тримає руку на пульсі. Тому ми чекаємо від нього різких дій, оскільки ситуація дуже складна», — звернулися до очільника держави військові.

Крім того, журналіст Андрій Цаплієнко повідомив у Telegram про масштабну пожежу на території підприємства унаслідок російських бомбардувань.

«Перед штурмом авіація орків кілька годин поспіль бомбила «Азовсталь». Виникла масштабна пожежа, стовп диму видно в усіх районах Маріуполя», — написав Цаплієнко.