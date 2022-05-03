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Окупанти штурмують «Азовсталь», захисники Маріуполя просять Зеленського вжити заходів

У вівторок, 3 травня, російські окупанти розпочали штурм утримуваного українськими військовими заводу «Азовсталь», де від обстрілів ховаються цивільні з дітьми

Про це повідомив заступник командира полку «Азов» Святослав Паламар («Калина»), передає «Українська Правда».

«Цілу ніч нас бомбардували авіабомбами, загинуло двоє цивільних жінок, а зараз відбувається штурм Азовсталі», — сказав Паламар.

За словами Паламара, штурму передував авіаудар, після якого окупанти почали спроби прорватися на територію заводу.

Захисники Маріуполя також передали прохання до Володимира Зеленського вжити дій у зв’язку з наступом росіян.

«Ми знаємо, що президенту доповідають про ситуацію в Маріуполі і він тримає руку на пульсі. Тому ми чекаємо від нього різких дій, оскільки ситуація дуже складна», — звернулися до очільника держави військові.

Крім того, журналіст Андрій Цаплієнко повідомив у Telegram про масштабну пожежу на території підприємства унаслідок російських бомбардувань.

«Перед штурмом авіація орків кілька годин поспіль бомбила «Азовсталь». Виникла масштабна пожежа, стовп диму видно в усіх районах Маріуполя», — написав Цаплієнко.

3 мая, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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