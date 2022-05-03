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Оккупанты разграбили в Мелитополе дилерский центр агротехники John Deere, но её заблокировали удалённо

Российские военные разграбили в Мелитополе дилерский центр агротехники John Deere, украв в общей сложности 27 единиц техники стоимостью в $5 млн.

По словам местного бизнесмена, чью фамилию журналисты не называют из соображений безопасности, воспользоваться ею мародеры не смогли: тракторы и прочее оборудование было отключено дистанционно после того, как его доставили в Чечню, «за 700 миль от Мелитополя».

“Благодаря позиционным системам, установленным на оборудовании, специалисты Агротек-Инвест зафиксировали, что техника сейчас находится на территории хозяйства в поселке Закан-Юрт, в Чеченской республике россии. Еще одно из доказательств преступных действий захватчиков прямо накануне посевной! Кража сельхозтехники – это, пожалуй, месть за отказ поставок техники John Deere в рф”, – подчеркнули в компании.

Russians plunder $5M farm vehicles from Ukraine - to find they've been remotely disabled By Olexsandr Fylyppov and Tim Lister, CNN © Updated 0230 GMT (1030 HKT) May 2, 2022 You have heard that is was said "Eye for eye and tooth for tooth But I tell you, love your enemies and pray for those who
3 мая, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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