Оккупанты разграбили в Мелитополе дилерский центр агротехники John Deere, но её заблокировали удалённо

Российские военные разграбили в Мелитополе дилерский центр агротехники John Deere, украв в общей сложности 27 единиц техники стоимостью в $5 млн.

По словам местного бизнесмена, чью фамилию журналисты не называют из соображений безопасности, воспользоваться ею мародеры не смогли: тракторы и прочее оборудование было отключено дистанционно после того, как его доставили в Чечню, «за 700 миль от Мелитополя».

“Благодаря позиционным системам, установленным на оборудовании, специалисты Агротек-Инвест зафиксировали, что техника сейчас находится на территории хозяйства в поселке Закан-Юрт, в Чеченской республике россии. Еще одно из доказательств преступных действий захватчиков прямо накануне посевной! Кража сельхозтехники – это, пожалуй, месть за отказ поставок техники John Deere в рф”, – подчеркнули в компании.