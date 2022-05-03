На території “Азовсталі” загинув відомий патрульний Данило Сафонов

На території заводу “Азовсталь” у Маріуполі загинув патрульний поліцейський Данило Сафонов.

Про це пише Суспільне з посиланням на заступника командира полку “Азов”, капітана Святослав Паламар («Калина»).

Він захищав місто з першого дня повномасштабного вторгнення Росії.

Керівник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін, який нині теж перебуває на «Азовсталі», повідомив, що Сафонов загинув 2 травня об 11:00.

Разом із ним загинули ще двоє бійців: вони виконували бойове завдання, і коли поверталися, потрапили під мінометний обстріл.

“Хороший світлий хлопець, робив свою роботу. Дуже любив свою дитину. Це велика трагедія для всіх. Він дуже вірив, що повернеться у свій Донецьк”, – сказав Вершинін.

Cафонов є переселенцем із Донецька: 2014 року виїхав у Маріуполь, потім став військовим окремої артилерійської бригади, три роки був в АТО. Після цього повернувся до Маріуполя — мав тут багато родичів, а 2019 року вступив до лав Патрульної поліції.