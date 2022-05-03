На Донеччині й Луганщині за добу українські воїни відбили 12 російських атак

Про це повідомили у Генштабі Збройних Сил України.

За інформацією Генштабу ЗСУ на 06:00 3 травня, на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 12 атак ворогів, знищено 6 танків, 5 артилерійських систем, 22 одиниці бойової броньованої техніки та 8 одиниць автомобільної техніки противника.

Також росіяни зазнають втрат на інших напрямках, а в тимчасово зайнятих агресором містах і селах розвивається і поширюється рух опору.

Аби поповнити значні втрати техніки в підрозділах збройних сил Російської Федерації, що ведуть бойові дії на території України, за даними Генштабу, в місті Богучар Воронезької області у період з 27 квітня по 2 травня зняли зі зберігання 17 танків і 60 БМП-1. Їх відправили на тимчасово зайняті російськими військами українські території.

На Донецькому напрямку росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на встановленні повного контролю над Рубіжним і Попасною, щоб просунутися в напрямку населених пунктів Лиман і Слов’янськ.

На Слобожанському напрямку росіяни продовжили обстріли Харкова та прилеглих населених пунктів.

На Ізюмському напрямку активно обстрілювали війська ЗСУ.

Упродовж доби на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках росіяни активних дій не проводили, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Також не зафіксовано активних бойових дій росіян на Південнобузькому напрямку, хоча тут тривали обстріли підрозділів українських військ уздовж лінії зіткнення.