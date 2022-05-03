МИД России обвинил Израиль в «курсе на поддержку» неонацистов в Киеве

Российские оккупанты заявили, что Израиль активно поддерживает неонацистов в Украине.

Российский МИД отреагировал на скандал, разгоревшийся вокруг высказывании Лаврова о том, что у Гитлера была «еврейская кровь», и что «самые ярые антисемиты, как правило, евреи».

Накануне из-за этого заявления Лаврова израильский МИД вызвал к себе российского посла.

«Евреи не уничтожали сами себя во время Холокоста. Обвинять евреев в антисемитизме — это вопиющий уровень расизма в отношении евреев», — заявил глава израильского МИД Яир Лапид.

Российский МИД во вторник опубликовал заявление, в котором назвали это высказывание Лапида «антиисторическим» и «во многом объясняющим курс нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве».

Далее в заявлении МИДа говорится, что «история, к сожалению, знает трагические примеры сотрудничества евреев с нацистами», а затем в нескольких абзацах рассказывается об этих примерах.

«При этом историческая трагедия заключается в том, что если во время Второй мировой войны некоторые евреи участвовали в преступлениях вынужденно, то спекулирующий на своих корнях [президент Украины] В.Зеленский делает это вполне сознательно и вполне добровольно. Прикрывается происхождением сам и прикрывает им натуральных неонацистов, духовных и кровных наследников палачей своего народа», — говорится в заявлении МИДа.