Израильские СМИ: сохранять нейтралитет в войне России и Украины больше не получится

Слова главы российского МИД Сергея Лаврова о «еврейской крови» Гитлера и их последствия для отношений России и Израиля в условиях войны продолжают обсуждаться в израильских СМИ.

Отвечая на вопрос о том, как можно обвинять Украину в «нацификации», если ее президент — еврей, Лавров заявил, что у Гитлера тоже была «еврейская кровь», а затем добавил, что «самые ярые антисемиты, как правило, евреи».

После выхода интервью премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обвинил Лаврова во лжи и заявил о недопустимости использования трагедии Холокоста в политических целях.

Израильская газета The Jerusalem Post пишет, что после высказывания Лаврова Израиль, который ранее пытался сохранять нейтралитет в войне в Украине, больше не сможет этого делать.

Хотя Израиль заинтересован в том, чтобы не выступать открыто против Владимира Путина, он также в равной степени заинтересован в том, чтобы твердо стоять на стороне демократического Запада и «свободного мира» в противодействии путинской войне в Украине», — пишет газета в своем анализе.

Реакция израильского премьер-министра на слова Лаврова и вызов российского посла в израильский МИД, сигнализируют, что Израиль в этой войне поддержит Украину, отмечает газета.

Другая израильская газета Haaretz приводит комментарии Американского еврейского комитета, в котором говорится: «Мы неоднократно говорили о необходимости денацификации — в Москве, а не в Киеве».