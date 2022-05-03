Хочуть відрізати Україну від морів і створити плацдарм для подальшого наступу – в Міноборони оприлюднили плани РФ

Російські окупаційні війська планують повністю відрізати Україну від Азовського і Чорного морів. Крім того, РФ не залишає своїх планів захопити повністю Донецьку та Луганську області.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час телемарафону.

“Росія не залишає своїх планів захопити не лише географічні кордони Донецької та Луганської областей, вони зараз намагаються це зробити у Харківській області, Херсонській. Їхня мета відрізати Україну від морів – Азовського та Чорного”, – зазначила Маляр.

Крім того, за її словами, Україна не є кінцевим пунктом Росії. “Україну готують як плацдарм, щоб уже звідси рухатися далі”, – додала заступниця міністра оборони.