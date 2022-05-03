Чехія надала Україні військову допомогу на 128 млн доларів

Чеська Республіка надала Україні військову допомогу на 3 млрд крон (майже 128 млн доларів США).
Про це заявили представники Міністерства оборони Чехії.
Подробиці постачання Міноборони не розголошують з міркувань безпеки.
Як повідомлялось раніше, Чехія почала постачати Україні оборонні озброєння ще до початку агресії.
Для збору грошей для закупівель озброєнь у Посольстві України в Празі також було створено спеціальний рахунок.
Водночас Чехія веде переговори з Німеччиною щодо створення моделі співпраці щодо військової допомоги Україні.
Німеччина запропонувала Чехії військову техніку та зброю на заміну того, що Прага надасть українській армії.
Чеська армія може відправити в Україну техніку радянського зразка, з якою впораються українські солдати.
«Наразі німецька сторона говорить про створення моделі співпраці, а не про конкретну пропозицію. Ми раді, що німецька сторона вирішила активізувати військову допомогу Україні», – заявили у Чехії.
За її словами, Чехія поки що не веде переговорів щодо такої пропозиції з іншими союзниками.
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