Чехія надала Україні військову допомогу на 128 млн доларів

Чеська Республіка надала Україні військову допомогу на 3 млрд крон (майже 128 млн доларів США).

Про це заявили представники Міністерства оборони Чехії.

Подробиці постачання Міноборони не розголошують з міркувань безпеки.

Як повідомлялось раніше, Чехія почала постачати Україні оборонні озброєння ще до початку агресії.

Для збору грошей для закупівель озброєнь у Посольстві України в Празі також було створено спеціальний рахунок.

БМП-1 та танки Т-72М1 Чехії. Квітень 2022. Фото: Ondřej Benešík

Водночас Чехія веде переговори з Німеччиною щодо створення моделі співпраці щодо військової допомоги Україні.

Німеччина запропонувала Чехії військову техніку та зброю на заміну того, що Прага надасть українській армії.

Чеська армія може відправити в Україну техніку радянського зразка, з якою впораються українські солдати.

«Наразі німецька сторона говорить про створення моделі співпраці, а не про конкретну пропозицію. Ми раді, що німецька сторона вирішила активізувати військову допомогу Україні», – заявили у Чехії.

За її словами, Чехія поки що не веде переговорів щодо такої пропозиції з іншими союзниками.