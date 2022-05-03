Борис Джонсон виступив у Раді

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив зі зверненням до Верховної Ради України. Він став першим світовим лідером, який звернувся до українського парламенту після початку вторгнення Росії.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

За його словами, крім підтримки та оголошення про новий пакет військової допомоги, що включає ракети, радари контрбатарейної боротьби, Джонсон заявив, що Україна переможе у війні проти Росії.

Нагадаємо, Борис Джонсон 9 квітня відвідав Київ. Він представив новий пакет фінансової та військової допомоги, що включає, зокрема, 120 броньованих машин та нових протикорабельних ракетних систем. Також Британія надала 394 млн фунтів стерлінгів, аби забезпечити безперервне функціонування життєво важливих гуманітарних послуг для українців.