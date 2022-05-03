Борис Джонсон: Украина победит

Украина одержит победу над Россией и вновь станет свободной, заявил во вторник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в обращении к украинскому парламенту.

Джонсон объявил о предоставлении Украине военной помощи в размере 300 миллионов фунтов стерлингов (375 миллионов долларов), включая оборудование для радиоэлектронной войны и контрбатарейную радарную систему.

Глава британского правительства подчеркнул, что Великобритания продолжит поставлять Украине все необходимое.

«Сегодня у меня для вас одно послание: Украина победит, Украина будет свободной», – сказал Джонсон, согласно стенограмме, предоставленной его офисом.

Украина, противостоящая российской агрессии, «разрушила миф о непобедимости Путина», – констатировал британский премьер-министр.

«Украинский патриотизм и любовь к стране победят так называемую непреодолимую силу военной машины Путина», – пояснил он