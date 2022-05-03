Байден во вторник обращается к американцам по поводу помощи Украине

Президент Джо Байден во вторник посещает оборонный завод концерна Lockheed Martin в Трое, штат Алабама, где производятся такие системы вооружений, как противотанковые ракеты Javelin, которые эффективно использует Украина для защиты от российского вторжения.

Как сообщили в Белом доме, президент намерен выступить перед рабочими и рассказать о помощи в сфере безопасности, которую его администрация оказывает Украине.

Глава Белого дома намерен подчеркнуть и ту роль, которую играют в борьбе, которую ведет Украина, американцы, в том числе мужчины и женщины, работающие на заводе в Алабаме.

Завод, на котором трудятся примерно 600 человек, за последние 20 лет выпустил более 50 тысяч ракет Javelin.

В центре выступления Байдена – запрос, который он направил Конгрессу на прошлой неделе.

В запросе содержится требование максимально быстро выделить финансирование в размере 33 миллиарда долларов, чтобы помочь Украине и далее противостоять российской агрессии. Как пояснила ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, 20 из 33 миллиардов долларов должны пойти на оказание военной помощи Киеву.

По словам Псаки, Байден намерен напомнить, «почему мы поддерживаем Украину в этой войне, какую технику и оборудование мы посылаем туда из Соединенных Штатов… и почему так важно утвердить это [дополнительное] финансирование».