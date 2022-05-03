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ЄС до кінця року на дві третини скоротить споживання російського газу, — Єврокомісія

Єврокомісар з енергетичної політики Кадрі Сімсон заявила, що до кінця 2022 року ЄС відмовиться від двох третин нинішніх обсягів російського газу

Про це повідомляє Reuters.

За її словами, Європейська комісія протягом травня оприлюднить план, за яким Євросоюз до кінця 2022 року знайде заміну двом третинам російського газу.

Сімсон розповіла, що ЄС веде переговори про заміну російського газу з усіма основними постачальниками газу. Вона додала, що крім цього, Євросоюз має намір частково скоротити потреби в газі за рахунок економії енергії та відновлюваних джерел.

3 мая, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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