З’явилося повне відео зі знищенням «Рапторів» біля Зміїного

У мережі з’явилося повне відео знищення сучасних російських катерів «Раптор» біля тимчасово окупованого острова Зміїний.

Ролик опублікував військовий журналіст Роман Бочкала в Telegram.

На відео, яке триває півтори хвилини, зафіксовано знищення двох патрульних катерів росіян пострілами з безпілотника Bayraktar.

Нагадаємо, на Одещині в районі острова Зміїний у понеділок, 2 травня, ЗСУ знищили два російські катери типу Раптор. Фрагмент відео зі знищенням патрульних катерів оприлюднив Головнокомандувач ЗСУ.

Про катери

«Раптор» – найбільш швидкісні плавзасоби ВМФ Росії, що можуть розвивати швидкість до 48 вузлів. Екіпаж – 3 людини, є можливість перевозити десант до 20 морських піхотинців. Катер озброєний 14,5 та 7,62 мм кулеметними установками.

Нагадаємо, Сили протиповітряної оборони збили над Чорним морем російський безпілотник, який летів у напрямку Одеси.