В России установили нормы по набору «добровольцев» на войну с Украиной, – разведка

В Российской Федерации активизировалась кампания по призыву добровольцев на военную службу по контракту. С каждого федерального округа должно быть призвано в неделю по 200 человек. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) в понедельник, 2 мая.

В разведке указали, что в России добровольцам обещают льготы и повышенное материальное обеспечение, но жителей Москвы призывная кампания не касается. Пополнение должно восстановить потери личного состава подразделений, участвовавших в боевых действиях на территории Украины.

«Для мотивирования к прохождению службы с «добровольцами» проводятся агитационные мероприятия. В частности, повторяются традиционные российские нарративы о «коллективном Западе» и «несуществующей Украине». Также обещают повышенное материальное обеспечение и льготы. Военное руководство РФ установило четкие «нормы набора»: для дальневосточного и сибирского федерального это 200 «добровольцев» еженедельно. При этом в Москве набор вообще не производится», — сказано в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, 30 апреля Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины сообщило, что в так называемых «ДНР» и «ЛНР» российские войска практически полностью исчерпали мобилизационный ресурс среди местных жителей, поэтому оккупанты отменили медосмотр и забирают в «армию» даже инвалидов.