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Українські військові збили над Одесою російський ударний безпілотник

збитий російський безпілотник

Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у відеозверненні в телеграм.

«Сьогодні наші ППО збили черговий російський безпілотник. Але не «Орлан-10″, а більш важливу модель БПЛА, яка є ударною і може вести не лише розвідку, а й виконувати інші, бойові завдання», – сказав Братчук.

Він зазначив, що порушень подовженої комендантської години не зафіксовано.

«Імовірність ракетних ударів з боку рашистів залишається високою. В місті та області продовжується контрдиверсійна спецоперація», – зазначив Братчук.

2 мая, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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