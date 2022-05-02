Українські військові збили над Одесою російський ударний безпілотник

Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у відеозверненні в телеграм.

«Сьогодні наші ППО збили черговий російський безпілотник. Але не «Орлан-10″, а більш важливу модель БПЛА, яка є ударною і може вести не лише розвідку, а й виконувати інші, бойові завдання», – сказав Братчук.

Він зазначив, що порушень подовженої комендантської години не зафіксовано.

«Імовірність ракетних ударів з боку рашистів залишається високою. В місті та області продовжується контрдиверсійна спецоперація», – зазначив Братчук.