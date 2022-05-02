Житлові будинки, резервуар для пального, склади з автошинами та гербіцидами: на Харківщині через ворожі обстріли за добу сталося 18 пожеж У Конгрес США внесли резолюцію про використання американської армії для захисту України від російської агресії » Українські десантники на Донеччині знищили групу спецпризначенців з Сибіру Воїни-десантники знищили групу спеціального призначення російських окупантів. Про це повідомили у Командуванні Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Українські військові в районі селища Ямпіль Донецької області, успішно знищили групу російських спецпризначенців з Сибіру. Десантники опублікували відео, на якому зокрема зафіксовані залишки бронетехніки та особового складу 24-ї окремої бригади спеціального призначення головного управління (раніше відоме як ГРУ) генерального штабу ЗС Російської Федерації. На кадрах показаний, як мінімум один знищений бронетранспортер БТР-82А і ліквідовані військові країни-агресора. Знищений російський окупант на Донеччині. Фото: ДШВ ЗСУ У повідомленні зазначається, що українські десантники продовжують успішно вести бойові дії на Донеччині, постійно знищуючи російських окупантів та їх бронетехніку. Також нагадуємо, що український артилерійський підрозділ знищив колону техніки окупантів в зоні відповідальності ОТУ “Схід”. Загарбники вчергове вирішили атакувати позиції українських захисників, але їхній задум зупинили українські військові. Розвідники успішно корегували вогонь артилерії та в результаті було знищено 4 ворожих танки. Результатом такої ефективної роботи українських воїнів є децентралізована система управління підрозділами.