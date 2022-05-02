Українські десантники на Донеччині знищили групу спецпризначенців з Сибіру

Воїни-десантники знищили групу спеціального призначення російських окупантів.
Про це повідомили у Командуванні Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
Українські військові в районі селища Ямпіль Донецької області, успішно знищили групу російських спецпризначенців з Сибіру.
Десантники опублікували відео, на якому зокрема зафіксовані залишки бронетехніки та особового складу 24-ї окремої бригади спеціального призначення головного управління (раніше відоме як ГРУ) генерального штабу ЗС Російської Федерації.
На кадрах показаний, як мінімум один знищений бронетранспортер БТР-82А і ліквідовані військові країни-агресора.
У повідомленні зазначається, що українські десантники продовжують успішно вести бойові дії на Донеччині, постійно знищуючи російських окупантів та їх бронетехніку.
Також нагадуємо, що український артилерійський підрозділ знищив колону техніки окупантів в зоні відповідальності ОТУ “Схід”.
Загарбники вчергове вирішили атакувати позиції українських захисників, але їхній задум зупинили українські військові.
Розвідники успішно корегували вогонь артилерії та в результаті було знищено 4 ворожих танки.
Результатом такої ефективної роботи українських воїнів є децентралізована система управління підрозділами.
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