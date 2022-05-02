У Конгрес США внесли резолюцію про використання американської армії для захисту України від російської агресії

Конгресмен Адам Кінзінгер (республіканець від Іллінойсу) оголосив про внесення спільної резолюції, яка дозволяє використання збройних сил США для захисту територіальної цілісності України.

Про це повідомляє офіційний сайт конгресмена.

Резолюція покликана надати американському президенту повноваження використати армію США для реагування на сценарій, в якому Російська Федерація застосує хімічну, біологічну чи ядерну зброю проти України.

“Сьогодні у Америки є можливість знову заявити про свою підтримку людей, які прагнуть свободи, і твердо протистояти авторитаризму. Поговоривши з держсекретарем Блінкеном і почувши його серйозне занепокоєння щодо застосування Путіним хімічної зброї, я впевнений, що Сполучені Штати продемонструють міжнародній спільноті, що ми не потерпимо скоєння безглуздого насильствао”, – заявив Кінзінгер.

“Як сказав президент США, Путіна треба зупинити. Відповідно, головнокомандувач найбільших у світі збройних сил повинен мати повноваження та засоби для прийняття необхідних для цього дій”, – підсумував конгресмен.