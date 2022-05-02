США почали виробництво важкої техніки для України — ЗМІ

США почали виробництво важкої техніки для України — всі виробничі лініїї «завантажені таємними замовниками», пишуть західні ЗМІ. Навіть певні близкі союзники США мусять чекати поставок зброї на більш пізніший строк.

Сполучені штати Америки повідомили Тайвань, що не зможуть вчасно поставити самохідні артилерійські установки M109A6 Paladin.

Про це пише Reuters.

Причина затримки, як повідомляє Міністерство оборони Тайваню, – “перенавантажені виробничі лінії”. Причини такого перенавантаження не вказуються. Втім Reuters пов’язує це з планами військової допомоги Україні.

Замість 2023 року поставки Тайваню відбудуться не раніше 2026-го. Не виключено, що потужності компанії BAE Systems до цього часу зафрахтовані для виробництва зброї для потреб оборони України.

M109A6 Paladin – глибока модернізація самохідної гаубиці, що надійшла на озброєння армії США в 1992 році. Встановлена нову башта з поліпшеним броньовим захистом і внутрішньою обшивкою з кевлара. Озброєна новітньою гарматою — M284 на станку M182A1.

Обладнана новою радіостанцією, автоматизованою системою управління вогнем, бортовим балістичним обчислювачем і навігаційною системою, що забезпечують автоматичне наведення гармати, приймачем космічної радіонавігаційної системою NAVSTAR.